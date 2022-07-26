Июль, 26 в 19:30

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до 3,2% в 2022 году. Ранее предполагалось, что произойдет рост глобальной экономики в 3,6% по итогам года.

По данным МВФ, снижение покупательной способности и усиление денежно-кредитной политики привели к пересмотру в сторону снижения на 1,4 процентных пункта роста экономики США.

Согласно обновленной информации, в результате роста цен на еду и энергоносители, дисбаланс спроса и предложения глобальная инфляция может достигнуть показателя в 6,6%, в странах с развитой экономикой – на 9%, а для стран с развивающейся экономикой – около 5%.

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Инфляция повлияет на замедление роста международного производства до 2,9% по итогам текущего года, считают в Международном валютном фонде.

На дальнейшее замедление экономического роста может повлиять несколько факторов: остановка импорта российского газа в Европейский Союз, ускорение темпов инфляции, усиление долгового кризиса в разных государствах и сокращение торговли из-за различных рисков.