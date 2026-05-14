Итоги второго полуфинала Евровидения 2026: кто прошел в финал конкурса
- Во втором полуфинале Евровидения 2026 года соревновались 12 стран.
- Украина выступила под номером 12 с песней Ridnym.
- Гранд-финал конкурса состоится 16 мая.
В Вене объявили результаты второго полуфинала Евровидения 2026. После шоу стала известна вторая десятка участников, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса.
Второй полуфинал прошел 14 мая в Wiener Stadthalle. В нем выступили 15 стран, среди которых и представительница Украины Leleka с песней Ridnym.
Кто прошел в финал Евровидения 2026
По результатам второго полуфинала Евровидения 2026 года в финал прошли:
- Болгария
- Украина
- Норвегия
- Австралия
- Румыния
- Мальта
- Кипр
- Албания
- Дания
- Чехия
Именно эти страны увидят зрители в гранд-финале Евровидения 2026 года, который состоится 16 мая в Вене.
В финал не попали: Азербайджан, Люксембург, Армения, Швейцария, Латвия.
Как определяли финалистов второго полуфинала
Во втором полуфинале Евровидения 2026 года соревновались 12 стран. По правилам конкурса, в финал проходят десятки участников с лучшим суммарным результатом голосования жюри и зрителей.
В этом полуфинале голосовали страны, участвовавшие в нем, а также Австрия, Франция, Великобритания и зрители из категории Остальные миры.
Во время второго полуфинала зрители также увидели выступления представителей Австрии, Франции и Великобритании, автоматически имеющих место в финале.
Когда финал Евровидения 2026
Финал Евровидения 2026 года состоится 16 мая. В нем выступят 25 участников: по 10 финалистов из каждого полуфинала, представители стран Большой пятерки — Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также страна-хозяйка Австрия.
Напомним, в первом полуфинале Евровидения 2026 года в финал прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.