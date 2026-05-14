В Вене объявили результаты второго полуфинала Евровидения 2026. После шоу стала известна вторая десятка участников, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса.

Второй полуфинал прошел 14 мая в Wiener Stadthalle. В нем выступили 15 стран, среди которых и представительница Украины Leleka с песней Ridnym.

Кто прошел в финал Евровидения 2026

По результатам второго полуфинала Евровидения 2026 года в финал прошли:

Болгария Украина Норвегия Австралия Румыния Мальта Кипр Албания Дания Чехия

Именно эти страны увидят зрители в гранд-финале Евровидения 2026 года, который состоится 16 мая в Вене.

В финал не попали: Азербайджан, Люксембург, Армения, Швейцария, Латвия.

Как определяли финалистов второго полуфинала

Во втором полуфинале Евровидения 2026 года соревновались 12 стран. По правилам конкурса, в финал проходят десятки участников с лучшим суммарным результатом голосования жюри и зрителей.

В этом полуфинале голосовали страны, участвовавшие в нем, а также Австрия, Франция, Великобритания и зрители из категории Остальные миры.

Во время второго полуфинала зрители также увидели выступления представителей Австрии, Франции и Великобритании, автоматически имеющих место в финале.

Когда финал Евровидения 2026

Финал Евровидения 2026 года состоится 16 мая. В нем выступят 25 участников: по 10 финалистов из каждого полуфинала, представители стран Большой пятерки — Германии, Италии, Франции и Великобритании, а также страна-хозяйка Австрия.

Напомним, в первом полуфинале Евровидения 2026 года в финал прошли Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша.

