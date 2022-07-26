ЕС проигрывает информационную войну машине пропаганды Путина — Politico

Июль, 26 в 16:21

Журналисты издания Politico проанализировали последние заявления представителей России и Европейского Союза и пришли к выводу, что ЕС проигрывает Кремлю информационную войну.

Материал под названием Путинская пропагандистская машина бьет по ЕС, пока Брюссель спит начинается с визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку. Там он обвинил Запад в глобальном продовольственном кризисе, из-за которого миллионы людей на континенте оказались на грани голода.

Politico пишет, что заявление Лаврова быстро подхватили десятки местных СМИ, а тысячи людей делились этим в Facebook.

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По данным принадлежащего Meta инструмента аналитики соцсетей CrowdTangle, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель оказался виртуальным призраком в сети. Он собрал всего одно упоминание в Facebook об Африке по сравнению с волной освещения слов Лаврова.

В борьбе за информационное поле между Россией и блоком 27 стран у Европы все еще нет достаточно оружия и ресурсов против утонченной кремлевской пропагандой. Москва объединила систему СМИ, десятков дипломатов по всему миру и тайные инструменты для распространения откровенной лжи с целью продвижения своих политических амбиций во всех уголках земного шара.

Такая тактика стала широко применяться после того, как РФ начала полномасштабную войну против Украины. Новый виток лжи Кремля был зафиксирован, когда Москва начала обманчиво обвинять западные санкции в продовольственном кризисе. В своем заявлении для африканской аудитории Лавров также говорил о “кровавых преступлениях колониализма”.

С такой тактикой российского мегафона ЕС бороться нелегко. Несмотря на санкции ЕС против государственных СМИ РФ, таких как RT и Sputnik, российские СМИ продолжают охватывать десятки миллионов людей по всему миру с откровенно пророссийскими нарративами.

ЕС не смог противодействовать этой массовой лжи, часто полагаясь на сдержанные пресс-релизы и небольшое количество должностных лиц, ответственных за развенчание российской дезинформации.

— Способность России распространять свою дезинформацию осталась бесконтрольной во многих частях света. Ее аудитория (в Европе, – Ред.), возможно, сократилась после начала войны. Но это не значит, что она не находит аудиторию в других местах, — сказал Брет Шафер, руководитель команды по манипулированию информацией Альянса за безопасность демократии, которая отслеживает поддерживаемую государством дезинформацию.

По словам старшего политического аналитика Центра европейской политики Аманды Пол, Кремль годами использует “колониалистский” нарратив, являющийся частью более широкой стратегии по увеличению присутствия в Африке. В то же время Россия мало что может предложить африканским странам, кроме вооружений, безопасности и энергетики.

Не лучше ситуация и в Латинской Америке, где, например, испаноязычный аванпост российской дезинформации стал источником новостей для миллионов местных жителей. Во франкоязычных странах Африки RT France удвоило свои усилия по продвижению российской пропаганды.

На Балканах пророссийские местные СМИ также регулярно подхватывают информацию RT и Sputnik, давая лжи новую жизнь в СМИ.

Фактчекер на Балканах Тиана Цветичанин отмечает, что местные источники в основном переводят и перепубликуют заявления из официальных источников РФ, время от времени добавляя немножко локальной “изюминки”.