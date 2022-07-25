Классическая российская шизофрения: Подоляк ответил на заявления Лаврова

Июль, 24 в 22:06

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк ответил министру иностранных дел России Сергею Лаврову на его слова о намерении РФ в войне свергнуть в Украине “антинародный режим”.

В социальных сетях Подоляк заявил, что эти слова Лаврова – “хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора”.

— Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером — что твоя цель — “избавиться от антинародного киевского режима”, — отметил он.

Подоляк утверждает, что “режимы” – это что-то в российских тюрьмах, а в Украине есть законно избранная власть, победившая на честных, конкурентных, демократических выборах.

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— Решая свергнуть “антиисторические режимы”, важно самому случайно не оказаться на безусловной свалке истории. Особенно если цивилизация уже крайне пренебрежительно смотрит на субъектов, совершивших столько задокументированных тяжких военных преступлений, — подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, что 24 июля Лавров во время встречи с представителями стран-членов Лиги арабских государств заявил, что Россия поможет народу Украины избавиться от “антинародного и антиисторического режима”. Он также отметил, что Россия якобы готова к переговорам с Киевом.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Михаил Подоляк

Фото: Офис президента