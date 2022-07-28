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Соцвыплаты и медицинское обслуживание: Рада поддержала предоставление особых гарантий для поляков

Юля Захарченко, редактор ленты
польща, прапор
Фото: Dreamstime

Верховная Рада поддержала предоставление особых гарантий гражданам Польши. Теперь поляки могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона, пользоваться такими же правовыми и социальными гарантиями, как и украинцы.

Об этом говорится в принятом законопроекте №7550. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата Украины.

В частности, поляки имеют право на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию в качестве налогоплательщиков, получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

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Кроме того, они имеют возможность на ведение хозяйственной деятельности, получение образования, социальные выплаты и медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.

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Источник: Верховная Рада
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