Июль, 28 в 16:24

Верховная Рада поддержала предоставление особых гарантий гражданам Польши. Теперь поляки могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона, пользоваться такими же правовыми и социальными гарантиями, как и украинцы.

Об этом говорится в принятом законопроекте №7550. За соответствующее решение проголосовали 283 народных депутата Украины.

В частности, поляки имеют право на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию в качестве налогоплательщиков, получение регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

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Кроме того, они имеют возможность на ведение хозяйственной деятельности, получение образования, социальные выплаты и медицинское обслуживание на условиях граждан Украины.