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Байден хочет обсудить с Россией новую систему контроля ядерного оружия

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна продемонстрировать готовность возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с Соединенными Штатами Америки.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома, обнародованном накануне Десятой конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.

Байден подчеркнул, что даже в разгар Холодной войны США и СССР смогли работать вместе, чтобы отстоять общую ответственность и обеспечение стратегической стабильности.

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Президент США отметил, что его администрация готова оперативно вести переговоры по новой системе контроля над вооружениями, которая заменит Договор о стратегических и наступательных вооружениях СНВ-3/New START, когда он закончится в 2026 году.

— Но для переговоров требуется добросовестный партнер. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и является нападением на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США, — сказал Байден.

Он подчеркнул, что Китай также несет ответственность как ядерное государство согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Байден добавил, что Вашингтон разработал предложение по обеспечению взаимного возвращения к полной реализации совместного всеобъемлющего плана действий, чтобы гарантировать, что Иран не приобретет ядерное оружие.

По словам Байдена, США стремятся установить Дополнительный протокол МАГАТЭ как универсального стандарта для международных гарантов, так и договоренностей о ядерных поставках.

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Договор СНВ-3, который действует сейчас, был заключен в 2010 году в Праге между США и Россией.

Он предусматривает меры по сокращению стратегических наступательных вооружений между двумя странами до февраля 2026 года.

Источник: White House
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