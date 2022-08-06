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Факты / Мир / Мировые новости

Страны ЕС согласовали план по снижению спроса на газ на 15% зимой

Илья Нежигай, редактор ленты
Газопровід з РФ в Європу
Фото: Depositphotos

Совет Европейского Союза утвердил постановление о добровольном снижении спроса на газ в ЕС на 15% нынешней зимой.

Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС.

— Чтобы повысить безопасность энергоснабжения ЕС, сегодня Совет ЕС принял решение о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% нынешней зимой. Решение предусматривает возможность для Совета ЕС инициировать “предупреждение Союза” о безопасности поставок, и в этом случае сокращение спроса на газ станет обязательным, — говорится в сообщении.

Целью сокращения спроса на газ в ведомстве назвали сбережения голубого топлива этой зимой, чтобы подготовиться к возможным перебоям со снабжением российского газа, который Кремль использует как оружие.

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Страны Евросоюза согласились снизить спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Меры для этого каждое государство ЕС будет выбирать по собственному выбору.

В то же время в ЕС установили исключения и возможности применения частичного или полного отступления от цели обязательного сокращения спроса на газ, чтобы соответствовать конкретным ситуациям государств-членов и гарантировать, что сокращение было эффективным.

– Решение было официально принято по письменной процедуре. Принятие последовало за политическим соглашением, достигнутым министрами на экстренном энергетическом совете 26 июля. Теперь постановление будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу на следующий день, – отметили в Совете ЕС.

Принятое решение является исключительной и чрезвычайной мерой, предусмотренной на ограниченный срок. Оно будет применяться в течение одного года, и Еврокомиссия проведет пересмотр, чтобы рассмотреть возможность его продления в свете общей ситуации со снабжением газа в ЕС до мая 2023 года.

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Источник: European Council

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