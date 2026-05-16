Певица Оля Полякова впервые прокомментировала слухи о ссоре с телеведущей Машей Ефросининой. Артистка заявила, что между ними нет конфликта, а общаются они реже из-за занятости и новых проектов.

Во время интервью Полякова подчеркнула, что не ссорилась с Ефросининой, несмотря на волну слухов после резонансного интервью ее мужа Вадима Буряковского.

— Я ни с кем не ссорилась. Мы и так не очень часто общались. Мы — занятые женщины. В последнее время редко общаемся, потому что я очень занята, она занята. У нее свои дела, у меня Англия на носу, — сказала певица.

Артистка вспомнила, что именно после высказываний Буряковского о муже Ефросининой в сети начали активно обсуждать якобы конфликт между звездами.

— Он не так сказал и получил от меня, и дома стоял на гречке две недели, потом сбежал и опять побежал давать интервью. Это неугомонный Вадик, — пошутила Полякова.

Также подруги пролили свет на судьбу проекта Дорослі дівчата. Они опубликовали совместный пост в соцсетях, в котором подтвердили, что YouTube-проект приостанавливает свою историю после пяти с половиной лет существования.

— Конечно, мы видим все эти заголовки и попытки найти подтекст там, где его нет. Скажем один раз: мы остаемся взрослыми женщинами, которые могут позволить себе обсуждать неудобные темы. Но делаем это в частном порядке и гордимся тем, что нам всегда хватало и хватает мудрости и уважения друг к другу, чтобы доходить до взаимопонимания в вопросах наших отношений, — заявили Оля и Маша.

На прощание авторы проекта пообещали поклонникам архивный выпуск шоу и запись большого тура, с которым в прошлом году они посетили 22 города Украины.

Также соведущие заверили поклонников, что их совместное выступление в Одессе 6 июня все же состоится.

— Приходите. Вы же должны увидеть, чем эта интрига закончится. Кто кому подруга. Потому что мне, как подруге, за себя не стыдно, — резюмировала Полякова.

Источник : Люкс ФМ

