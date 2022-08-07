Август, 07 в 9:50

На Кубе неподалеку от города Матансас возник масштабный пожар на базе хранения топлива.

По информации местных властей, резервуар с топливом загорелся после того, как в него попала молния. Из-за сильного ветра пожар было очень сложно тушить, поэтому огонь перебросился на второй.

Se trabaja de forma ininterrumpida para extinguir el incendio de grandes proporciones en la Zona Industrial de la Atenas de #Cuba.#FuerzaMatanzas, que de esta saldremos. pic.twitter.com/l64k7sLZKC — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) August 6, 2022

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Местные СМИ пишут, что молния попала в резервуаре вместимостью 50 тыс. тонн нефти. На момент удара он был заполнен на 50%.

В Министерстве здравоохранения Республики Куба сообщили, что в результате пожара погиб один человек, еще 121 пострадал. После осмотра врачей 85 из них уже выписали, 36 госпитализировали.

Также сообщается, что 17 человек пропали без вести. Кроме того, около 1000 жителей из окрестностей города Матансас были эвакуированы.

Кубинские пожарные продолжают тушить масштабный огонь. Власти обратились за помощью к соседними странам, в частности к Мексике и Венесуэле.

Фото: Manuel Marrero Cruz