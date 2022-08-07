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Масштабный пожар на Кубе: горят резервуары с топливом, есть пострадавшие

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Масштабный пожар на Кубе: горят резервуары с топливом, есть пострадавшие

На Кубе неподалеку от города Матансас возник масштабный пожар на базе хранения топлива.

По информации местных властей, резервуар с топливом загорелся после того, как в него попала молния. Из-за сильного ветра пожар было очень сложно тушить, поэтому огонь перебросился на второй.

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Местные СМИ пишут, что молния попала в резервуаре вместимостью 50 тыс. тонн нефти. На момент удара он был заполнен на 50%.

В Министерстве здравоохранения Республики Куба сообщили, что в результате пожара погиб один человек, еще 121 пострадал. После осмотра врачей 85 из них уже выписали, 36 госпитализировали.

Также сообщается, что 17 человек пропали без вести. Кроме того, около 1000 жителей из окрестностей города Матансас были эвакуированы.

Кубинские пожарные продолжают тушить масштабный огонь. Власти обратились за помощью к соседними странам, в частности к Мексике и Венесуэле.

Фото: Manuel Marrero Cruz

Источник: ВВС
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