Полиция Латвии не будет больше охранять консульства РФ, их работники нежелательные лица

Август, 08 в 16:25

Государственная полиция Латвии больше не будет охранять российские генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Об этом сообщает издание LSM.

Дипломатических работников этих российских консульств объявили в Латвии нежелательными лицами.

В апреле решили отозвать согласие на работу этих генконсульств, таким образом закрыв консульские представительства РФ. Всем выдворенным сотрудникам нужно было покинуть страну до 30 апреля.

Сейчас смотрят

Решение было принято в знак солидарности с Украиной.

В начале апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что, учитывая военные преступления армии РФ в Украине, Латвия сужает дипломатические отношения с Россией, закрыв ее генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае. Тогда же было принято решение выслать 13 российских дипломатов. Еще в марте Латвия выслала троих сотрудников посольства России.

В начале августа латвийское посольство в России на неопределенный срок остановило выдачу для российских граждан виз.

Единственным исключением для выдачи визы является необходимость поездки на похороны кого-то из близких родственников.

Источник: LSM