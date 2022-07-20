В Латвии могут начать лишать гражданства людей, поддерживающих войну РФ в Украине

Июль, 20 в 17:13

Латвийский президент Эгилс Левитс сказал в интервью RTVi, что людей, которые поддерживают войну России против Украины необходимо лишать гражданства Латвии.

Он подчеркнул, что быть нейтральным в такой ситуации – просто-напросто невозможно.

– Если человек нейтрален, значит, он не понял суть дела, – отметил президент Латвии.

Он уточнил, что среди латвийских россиян есть “явно проукраинская” часть, однако также есть те, “кто еще не понял, что происходит, но постепенно движется в направлении понимания”.

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– И одна часть, которая меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии, – сказал Левитс.

По его словам, тех, кто поддерживает вторжение РФ в Украину, могут начать вносить в список на лишение гражданства Латвии.

В частности, речь идет об обладателях двойного гражданства.

– У них можно отобрать гражданство. Сейчас такой проект есть в Сейме… Надо смотреть на тех, в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов, – сообщил президент Латвии.

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Источник: RTVi

Фото: Egils Levits