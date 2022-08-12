Август, 12 в 20:00

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные технические переговоры с компанией SpaceX Илона Маска, которые могут привести к временному использованию ее ракет-носителей для замены российских ракет Союз.

Как пишет Reuters, такие переговоры стали рассматриваться после вторжения России в Украину, что привело к блокировке доступа стран Запада к российским ракетам.

Информагентство пишет, что частный американский конкурент европейской компании Arianespace стал основным претендентом на восполнение временного пробела наряду с Японией и Индией, но окончательные решения зависят от все еще не решенного графика запуска отложенной европейской ракеты Ariane 6.

Сейчас смотрят

— Я бы сказал, что есть два с половиной варианта, которые мы обсуждаем. Один из них — SpaceX, это ясно. Другой — возможно, Япония, — сказал генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

По его словам, пока что Япония ждет первого полета своей ракеты нового поколения. При этом другим вариантом может быть Индия, добавил Ашбахер.

— SpaceX, я бы сказал, является более оперативным из них и, безусловно, одним из резервных запусков, которые мы рассматриваем, — сказал гендиректор ЕКА.

Йозеф Ашбахер добавил, что переговоры остаются на исследовательской стадии.

— Нам, конечно, нужно убедиться, что они подходят. Это не то же самое, что прыгнуть в автобус, — сказал он.

Он привел пример, что интерфейс между спутником и ракетой-носителем должен быть подходящим, а полезная нагрузка не должна быть скомпрометирована незнакомыми типами вибраций при запуске.

— Мы изучаем эту техническую совместимость, но пока не запрашивали коммерческое предложение. Мы просто хотим убедиться, что это будет вариант, чтобы принять решение о запросе твердого коммерческого предложения, — сказал Ашбахер.

Reuters отмечает, что после разрыва связей с российским космическим сектором, который становится все более изолированным на фоне войны в Украине, другие клиенты также заинтересовались ракетой Falcon 9 компании SpaceX. При этом издание отмечает, что европейский интерес к ракете может рассматриваться как значительная победа для американского производителя космических аппаратов.

Ашбахер подчеркнул, что любое резервное решение будет временным.

Гендиректор европейского космического агентства добавил, что конфликт в Украине показал, что десятилетняя стратегия сотрудничества Европы с Россией в поставках газа и других областях, включая космос, больше не работает.

— Это был тревожный звонок, что мы слишком зависим от России. И этот тревожный звонок, мы должны надеяться, что лица, принимающие решения, осознают это так же, как и я, что мы должны действительно укрепить наш европейский потенциал и независимость, — сказал он.

При этом он преуменьшил вероятность того, что Россия выполнит обещание уйти с Международной космической станции (МКС).

Недавно назначенный глава космической отрасли России Юрий Борисов заявил в прошлом месяце на встрече с президентом Владимиром Путиным, что Россия покинет МКС “после 2024 года”.