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Факты / Видео / Украина / Общество

Starlink в условиях войны: украинцы массово осваивают спутниковый интернет Илона Маска

Наталья Кулик Журналистка Факты ICTV

Пока оккупанты воруют стиральные машинки и удивляются асфальту, украинцы осваивают Starlink. Это спутниковый интернет от Илона Маска, благодаря которому удалось оперативно восстановить телефонную связь, интернет и телевещание в десятках городов и селах. Терминалы для подключения компания SpaceX отправляла Украине бесплатно, и в планах корпорации — открыть представительство в нашей стране.

Технология, которую Илон Маск разрабатывал для использования в удаленных уголках Земли оказалась сверхважной в условиях войны для Украины. Из-за боевых действий коммуникация во многих областях Украины получила повреждение. На восстановление требуются недели работы под обстрелами, а с помощью Starlink можно возобновить беспроводную связь всего за 15 минут. Для Украины такие услуги предоставляются бесплатно. 

— В Украине уже более 10 тыс. терминалов Starlink. Они используются для поддержки контакта с критически важной инфраструктурой в городах и селах Украины. Наверное, наша страна является рекордсменом по количество устройств, которые необходимы для подключения к спутниковому интернету Маска, — заявил глава Минцифры Федоров.

Украинские операторы одни из первых в мире, которые возобновляли работу через Starlink. Раньше сервисом пользовались военные и волонтеры. В условиях военного положения теперь подключиться к интернету может каждый украинец.

Спрос на услуги Маска огромный — приобрести тарелку для подключения за $500 сейчас практически невозможно даже за границей. Эксперты уверяют, что Starlink не будет популярен в Украине — здесь уже есть качественное покрытие за относительно небольшие деньги.

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