Зеленский рассказал Папе Франциску о страшных преступлениях России в Украине

Август, 12 в 20:08

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Папой Римским Франциском заявил, что мировые духовные лидеры должны доносить правду о совершенных россиянами ужасах в Украине.

Об этом глава государства сказал понтифику во время состоявшегося телефонного разговора сегодня, 12 августа.

Зеленский проинформировал Папу Франциска об агрессии, которую Россия совершает против Украины, и о страшных преступлениях России.

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— Мы благодарны понтифику за молитвы за Украину. Наш народ нуждается в поддержке мировых духовных лидеров, которые должны доносить до мира правду об ужасах, которые агрессор совершает в Украине, — отметил Зеленский.

Talked to @Pontifex_it. Briefed him on RF aggression against , its horrible crimes. Grateful to the pontiff for his prayers for . Our people need support of world spiritual leaders who should convey to the world the truth about acts of horror committed by the aggressor in . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2022

В конце июля понтифик заявлял, что стремится посетить Украину, чтобы покончить с пятимесячной полномасштабной войной, которую развязала Россия.

В частности, по пути в Канаду в самолете он сказал журналистам: У меня есть большое желание поехать в Киев.

В начале июля секретарь Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлагер не исключал, что Папа Римский Франциск в августе может отправиться в Киев.