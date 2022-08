Зеленский рассказал Папе Франциску о страшных преступлениях России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Папой Римским Франциском заявил, что мировые духовные лидеры должны доносить правду о совершенных россиянами ужасах в Украине.

Об этом глава государства сказал понтифику во время состоявшегося телефонного разговора сегодня, 12 августа.

Зеленский проинформировал Папу Франциска об агрессии, которую Россия совершает против Украины, и о страшных преступлениях России.

Talked to @Pontifex_it. Briefed him on RF aggression against , its horrible crimes. Grateful to the pontiff for his prayers for . Our people need support of world spiritual leaders who should convey to the world the truth about acts of horror committed by the aggressor in .

