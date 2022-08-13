Отмывание российских денег: в Литве открыли уголовное дело против Шария

Август, 13 в 14:44

Против пророссийского блогера и пропагандиста Анатолия Шария в Литве 2 августа открыто уголовное производство об отмывании денег, полученных из Москвы.

Это подтвердила спикер Генпрокуратуры Литвы Рита Стундене.

Расследование начато по запросу российского правозащитника Марка Фейгина, в котором говорится, что с 2012 года, будучи резидентом Литвы, Шарий мог осуществлять незарегистрированную деятельность, получать незадекларированные доходы из РФ и уклоняться от уплаты налогов.

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По данным литовских СМИ, за эти 10 лет он накопил имущество в Испании, используя предоставленное ему Литвой убежище и вид на жительство в Евросоюзе.

В январе 2022 года Анатолий Шарий лишился статуса политического убежища в Литве, поскольку власти страны пришли к выводу, что его пребывание представляет угрозу нацбезопасности. А в июне запретили въезд в Литву.

Анатолия Шария, подозреваемого в Украине в госизмене, в мае задержали в Испании. Но вскоре суд отпустил его под подписку о невыезде.

Марк Фейгин считает, что теперь Шария могут депортировать в Литву, а оттуда уже в Украину.

Источник: 15min

Фото: Анатолій Шарій