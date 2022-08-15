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Численность населения планеты превысила 8 млрд — Countrymeters

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Численность населения планеты превысила 8 млрд — Countrymeters
Фото: Pexels

По данным статистического сервиса Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужчин (50,5%) больше, чем женщин (49,5%).

Среди 10 стран с наибольшей численностью населения:

  • Китай (1,456 млрд),
  • Индия (1,418 млрд),
  • США (336 млн),
  • Индонезия (281 млн),
  • Пакистан (230 млн),
  • Нигерия (218 млн),
  • Бразилия (216 млн),
  • Бангладеш (169 млн),
  • Россия (146 млн)
  • Мексика (132 млн.).

Отметим, по данным ООН, численность населения Земли должна была достигнуть 8 млрд к середине ноября 2022 года.

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К слову, до завершения активных боевых действий в Украине никакой переписи населения быть не может, заявил в эфире национального телемарафона министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Источник: Countrymeters

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