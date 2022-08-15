Численность населения планеты превысила 8 млрд — Countrymeters
Фото: Pexels
По данным статистического сервиса Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужчин (50,5%) больше, чем женщин (49,5%).
Среди 10 стран с наибольшей численностью населения:
- Китай (1,456 млрд),
- Индия (1,418 млрд),
- США (336 млн),
- Индонезия (281 млн),
- Пакистан (230 млн),
- Нигерия (218 млн),
- Бразилия (216 млн),
- Бангладеш (169 млн),
- Россия (146 млн)
- Мексика (132 млн.).
Отметим, по данным ООН, численность населения Земли должна была достигнуть 8 млрд к середине ноября 2022 года.
Сейчас смотрят
К слову, до завершения активных боевых действий в Украине никакой переписи населения быть не может, заявил в эфире национального телемарафона министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Источник: Countrymeters