Численность населения планеты превысила 8 млрд — Countrymeters

Август, 14 в 22:39

По данным статистического сервиса Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужчин (50,5%) больше, чем женщин (49,5%).

Среди 10 стран с наибольшей численностью населения:

Китай (1,456 млрд),

Индия (1,418 млрд),

США (336 млн),

Индонезия (281 млн),

Пакистан (230 млн),

Нигерия (218 млн),

Бразилия (216 млн),

Бангладеш (169 млн),

Россия (146 млн)

Мексика (132 млн.).

Отметим, по данным ООН, численность населения Земли должна была достигнуть 8 млрд к середине ноября 2022 года.

Сейчас смотрят

К слову, до завершения активных боевых действий в Украине никакой переписи населения быть не может, заявил в эфире национального телемарафона министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Источник: Countrymeters