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Факты / Украина / Общество

Перепись населения не будет проводиться до окончания войны в Украине – Немчинов

Валентина Летяк, редактор ленты
Перепись населения не будет проводиться до окончания войны в Украине – Немчинов
Фото: Depositphotos

До завершения активных боевых действий в Украине никакой переписи населения быть не может, заявил в эфире национального телемарафона министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он напомнил, что всеукраинская перепись планировалась на февраль 2023 года — “по новым стандартам, со значительно меньшей нагрузкой на бюджет и более быстрыми результатами”.

Однако, по его словам, после завершения войны к ней еще предстоит подготовиться с учетом действующего законодательства.

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19 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5108, предусматривающий проведение переписи населения в Украине каждые 10 лет.

В документе также отмечается, что перепись населения не будет проводиться во время действия режима военного положения в Украине и в течение шести месяцев после его отмены, а также на временно оккупированной территории.

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