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В Эстонии начался демонтаж советских памятников

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
В Эстонии начался демонтаж советских памятников

В эстонском городе Нарва был демонтирован советский танк Т-34 после решения правительства Эстонии об устранении советских военных памятников из публичного пространства. Об этом сообщает ERR.

Демонтаж памятника в Нарве начался утром 16 августа и продолжался около трех часов.

Танк погрузили на военный грузовик и доставят в Эстонский военный музей в Виймсе.

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За процессом демонтажа наблюдали журналисты, полиция и военные, гражданских лиц не было.

Параллельно проходят работы по переносу других достопримечательностей в регионе.

В целях безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, что означает закрытие дороги для транспорта и пешеходов.

В начале августа этнические россияне, живущие в Нарве, выходили к памятнику с протестами, заявляя, что будут дежурить возле танка, чтобы его не снесли. Также были заявления, что возле советского памятника установят видеокамеру, чтобы следить за ним.

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Правительство Эстонии решило убрать из публичного пространства военные советские памятники в Нарве и городе Нарва-Йиесуу.

Советский танк Т-34 в Нарве – один из самых известных символов советской оккупации Эстонии. Подавляющее большинство населения этого города (более 80%) – этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.

Источник: ERR

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