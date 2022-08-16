Август, 16 в 15:03

В эстонском городе Нарва был демонтирован советский танк Т-34 после решения правительства Эстонии об устранении советских военных памятников из публичного пространства. Об этом сообщает ERR.

Демонтаж памятника в Нарве начался утром 16 августа и продолжался около трех часов.

Танк погрузили на военный грузовик и доставят в Эстонский военный музей в Виймсе.

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За процессом демонтажа наблюдали журналисты, полиция и военные, гражданских лиц не было.

В Эстонии начался демонтаж советских памятников Первым демонтируют танк Т-34 в Нарве. Его доставят в Эстонский военный музей в Виймси. Для безопасного перемещения трех советских военных памятников движение транспорта на дороге Нарва — Нарва-Йыэсуу ограничено. ???? ERR pic.twitter.com/XAeuSqLL4j — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) August 16, 2022

Параллельно проходят работы по переносу других достопримечательностей в регионе.

В целях безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, что означает закрытие дороги для транспорта и пешеходов.

В начале августа этнические россияне, живущие в Нарве, выходили к памятнику с протестами, заявляя, что будут дежурить возле танка, чтобы его не снесли. Также были заявления, что возле советского памятника установят видеокамеру, чтобы следить за ним.

Правительство Эстонии решило убрать из публичного пространства военные советские памятники в Нарве и городе Нарва-Йиесуу.

Советский танк Т-34 в Нарве – один из самых известных символов советской оккупации Эстонии. Подавляющее большинство населения этого города (более 80%) – этнические русские, а около 36% имеют российское гражданство.

Источник: ERR