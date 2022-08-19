Эрдоган предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.
Местом для переговоров Эрдоган предложил Турцию.
— Так же, как я сказал Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести их встречу, — сказал Эрдоган журналистам на борту президентского самолета после однодневного визита во Львов.
Он добавил, что главной темой разговоров во Львове была война, и подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
После завершения переговоров во Львове президент Украины выступил с заявлением и подчеркнул, что диалог с Россией возможен только при полном выводе оккупационных войск с территории Украины.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позже отметил, что Украину во время встречи к переговорам в пользу России не склоняли.
Источник: F5Haber