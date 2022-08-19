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Эрдоган предложил Зеленскому провести в Турции встречу с Путиным

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ердоган і Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным.

Местом для переговоров Эрдоган предложил Турцию.

— Так же, как я сказал Путину во время моего визита в Сочи, я напомнил Зеленскому, что мы можем провести их встречу, — сказал Эрдоган журналистам на борту президентского самолета после однодневного визита во Львов.

Он добавил, что главной темой разговоров во Львове была война, и подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

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После завершения переговоров во Львове президент Украины выступил с заявлением и подчеркнул, что диалог с Россией возможен только при полном выводе оккупационных войск с территории Украины.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба позже отметил, что Украину во время встречи к переговорам в пользу России не склоняли.

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Источник: F5Haber

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