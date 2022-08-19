К переговорам в пользу РФ не склоняли: Кулеба о встрече Зеленского, Эрдогана и Гутерриша

Август, 18 в 22:02

Президенты Украины и Турции и генсек ООН Антониу Гутерриш во время трехсторонней встречи скоординировали свои дальнейшие действия по “зерновому коридору”, Запорожской АЭС и освобождению украинских пленных.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и решений этих людей будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание, это – главное. Президенты и генсек ООН обсудили не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам. А это – “зерновой коридор “, Запорожская АЭС, освобождение наших пленных, — говорит Кулеба.

Также глава МЗС добавил, что речь шла не только о разговорах, но и о том, кто и что дальше делает.

Сейчас смотрят

— Очень импонирует личная вовлеченность и Эрдогана, и Гутерриша. Они действительно сопереживают и хотят решить проблему, — сказал он.

Кроме того, Кулеба подчеркнул, что Украину во время встречи к переговорам в пользу России не склоняли.

— Говорю это на случай какой-то “измены” в соцсетях. Очень рад, что президенты Зеленский и Эрдоган очень долго говорили, — добавил он.

Источник: Дмитрий Кулеба