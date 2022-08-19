Генсек НАТО выступит на Крымской платформе
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы.
Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Второй саммит Крымской платформы намечен на 23 августа в онлайн-формате.
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Выступление генсека ожидается в 14.50 по киевскому времени. Речь будет транслироваться на официальном сайте НАТО.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида подтвердили свое участие в Крымской платформе.
Крымская платформа создана в 2021 году как международный формат для обсуждения вопросов деоккупации Крыма.