Август, 19 в 12:49

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Второй саммит Крымской платформы намечен на 23 августа в онлайн-формате.

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Выступление генсека ожидается в 14.50 по киевскому времени. Речь будет транслироваться на официальном сайте НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида подтвердили свое участие в Крымской платформе.

Крымская платформа создана в 2021 году как международный формат для обсуждения вопросов деоккупации Крыма.