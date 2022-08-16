В саммите Крымской платформы возьмет участие большинство стран G7 – Джапарова

Август, 16 в 18:57

Первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова утверждает, что лидеры большинства стран G7 примут участие в саммите Крымской платформы 23 августа.

Она уточнила, что он пройдет в онлайн-формате.

Об этом Джапарова рассказала проекту Радио Свобода Крым.Реалии.

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Так, среди подтвержденных участников – канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Первая замминистра отметила, что география участников Крымской платформы расширяется в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского.

В частности, в этом году среди участников саммита будут представлены страны Латинской Америки.

Она добавила, что Министерство иностранных дел Украины ежедневно получает новые подтверждения об участии от представителей иностранных государств.

По итогам мероприятия страны-участники примут совместное заявление.

Отметим, что лидеры G7 пока не сообщали о планах участвовать в Крымской платформе официально.