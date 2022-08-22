Украина получит современные немецкие системы ПВО и РЛС COBRA — Шольц

Август, 21 в 21:30

Украина должна в скоро времени получить обещанные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию ​​контрбатарейной борьбы COBRA. В этом заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, Германия поставляет большое количество вооружения Украине, предоставляя самое современное и эффективное оборудование. Об этом он заявил в ответ на постоянную критику правительства ФРГ о недостаточных темпах и объемах военной поддержки Украины.

– Это вооружение в скором времени прибудет в Украину, – заявил Олаф Шольц.

Канцлер Германии пообещал, что правительство ФРГ в дальнейшем будет предоставлять Киеву необходимое вооружение для обороны. По его мнению, нужно предотвратить эскалацию полномасштабной войны России против Украины.

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Недавно в СМИ появилась информация, что правительство Германии уже несколько месяцев игнорирует просьбы Украины о дополнительных поставках необходимого для защиты от российской агрессии вооружения. Немецкие депутаты неоднократно призывали Шольца содействовать увеличению военной поддержки Киева.