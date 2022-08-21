В Албании задержаны двое россиян и украинка за попытку попасть на военный завод

Август, 21 в 11:44

Министерство обороны Албании сообщило, что в субботу двое граждан России и гражданка Украины были арестованы после вероятного неудачного шпионского рейда на военную базу и оружейный завод в центральной части Албании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Албании.

Так, в субботу в 17:40 охрана Грамшского военного завода заметила подозрительные движения вокруг объекта. На территорию проник человек и пытался фотографировать.

Сейчас смотрят

При попытке задержания злоумышленник применил неопарализующий спрей к двум военным, но мужчину все равно удалось задержать.

В полицию доставили 24-летнего гражданина России.

В Минобороны отмечают, что за периметром завода были замечены еще два человека, женщина и мужчина, сопровождавшие задержанного. Их также задержали.

Сообщниками оказались 33-летний гражданин России и 25-летняя гражданка Украины.

В настоящее время продолжается расследование инцидента.

Источник: Минобороны Албании