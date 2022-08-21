В Албании задержаны двое россиян и украинка за попытку попасть на военный завод
Министерство обороны Албании сообщило, что в субботу двое граждан России и гражданка Украины были арестованы после вероятного неудачного шпионского рейда на военную базу и оружейный завод в центральной части Албании.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Албании.
Так, в субботу в 17:40 охрана Грамшского военного завода заметила подозрительные движения вокруг объекта. На территорию проник человек и пытался фотографировать.
При попытке задержания злоумышленник применил неопарализующий спрей к двум военным, но мужчину все равно удалось задержать.
В полицию доставили 24-летнего гражданина России.
В Минобороны отмечают, что за периметром завода были замечены еще два человека, женщина и мужчина, сопровождавшие задержанного. Их также задержали.
Сообщниками оказались 33-летний гражданин России и 25-летняя гражданка Украины.
В настоящее время продолжается расследование инцидента.
Источник: Минобороны Албании