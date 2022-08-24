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Джонсон объявил о выделении €64 млн военной помощи Украине

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Джонсон объявил о выделении €64 млн военной помощи Украине
Фото: Офис президента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня, 24 августа, прибыл с визитом в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую, долгосрочную поддержку Британии Украине, которая отмечает 31-й День Независимости. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Во время визита Джонсон объявил об очередном крупном пакете поддержки, включающем беспилотные системы наблюдения и ракетные системы для ВСУ.

— Пакет стоимостью 54 млн фунтов стерлингов (€64 млн, — Ред.), в который входят 2 тыс. самых современных беспилотников и боеприпасов, позволит Украине лучше отслеживать и нацеливаться на вторжение российских войск.

Во время своего третьего визита в Киев после 24 февраля премьер-министр призвал международное сообщество и дальше поддерживать Украину, потому что она продолжает мужественно защищать свой суверенитет все шесть месяцев после жестокого и незаконного вторжения Путина.

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Сообщается, что пакет включает 850 ручных микродронов Black Hornet, специально разработанных для использования в городах и селах и предназначенных для выявления приближения вражеских сил.

— Сегодняшний пакет поддержки предоставит храбрым и устойчивым Вооруженным силам Украины еще один прирост в возможностях, позволяя им продолжать отбивать российские силы и бороться за свою свободу, — сказал Джонсон.

Отмечается, что военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами, которые меньше мобильного телефона, менее чем за 20 мин. Каждый беспилотник передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы силы на земле могли безопасно защищать городские территории.

24 августа Борис Джонсон приехал в Киев без анонсирования визита. Он отметил, что происходящее в Украине имеет значение для всех нас. Именно поэтому он прибыл в Киев.

Источник: Правительство Великобритании

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