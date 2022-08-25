Поставки оружия Украине усложняются из-за дефицита собственных запасов – глава МИД Германии

Август, 25 в 19:25

Дальнейшие поставки оружия из Германии идут по “тонкой грани”, причина – недостаточное оснащение своих войск, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

– К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов, – объяснила она.

Бербок понимает, что для Украины важно, чтобы эти поставки были еще вчера, а не сегодня, однако Германия тоже должна думать о среднесрочной перспективе.

По ее словам, из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность вынуждена производить вооружение специально для Украины.

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Кстати, в войне с Россией крупнейшими поставщиками вооружения ВСУ являются Соединенные Штаты, Польша и Великобритания, в то время как Германия является лидером по обещаниям. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.

Источник: ZDF