Поставки оружия Украине усложняются из-за дефицита собственных запасов – глава МИД Германии
Дальнейшие поставки оружия из Германии идут по “тонкой грани”, причина – недостаточное оснащение своих войск, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
– К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов, – объяснила она.
Бербок понимает, что для Украины важно, чтобы эти поставки были еще вчера, а не сегодня, однако Германия тоже должна думать о среднесрочной перспективе.
По ее словам, из-за проблемы с оружием в Германии военная промышленность вынуждена производить вооружение специально для Украины.
Кстати, в войне с Россией крупнейшими поставщиками вооружения ВСУ являются Соединенные Штаты, Польша и Великобритания, в то время как Германия является лидером по обещаниям. Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna.
Источник: ZDF