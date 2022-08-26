Август, 26 в 20:03

Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает МИД Норвегии.

Пакет санкций, принятый Евросоюзом 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу.

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— Мы снова действуем совместно с ЕС, чтобы сохранить давление на российское правительство и членов российской элиты. Эти санкции — необходимый ответ на жестокое и неспровоцированное нападение России на Украину, — заявила министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт.

Цель таких пакетов санкций — уменьшить способность России финансировать масштабную войну в Украине.

Основными объектами нового пакета санкций являются:

Еще 54 физических и 10 юридических лиц, в том числе Сбербанк. В настоящее время список включает более 1 200 физических и более 100 юридических лиц из России.

Пакет санкций вводит новый запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России.