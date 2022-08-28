Август, 28 в 13:13

В воскресенье, 28 августа, на АЗС в Польше выросла средняя стоимость всех видов горючего, кроме бензина марки А-95 и автогаза.

Литр бензина А-95, как и днем ​​ранее, можно приобрести за 6,47 злотых (49,17 грн по курсу Национального банка по состоянию на 28 августа).

Минимально выросла средняя стоимость бензина марки А-98: с 7,14 до 7,15 злотых/литр (54,8 грн).

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Дизтопливо подорожало до 7,28 злотых за литр (55,8 грн). Днем ранее это горючее продавали по цене 7,22 злотых/литр.

За литр премиального дизеля сегодня нужно в среднем заплатить 7,57 злотых (58 грн) по сравнению с 7,48 злотых накануне.

В то же время немного подешевел автогаз (LPG): с 3,12 злотых за литр до 3,11 злотых/литр (23,8 грн).

Стоимость горючего в Польше варьируется в зависимости от воеводства.

Например, цены на бензин А-95 колеблются от 5,63 злотых/литр (43,1 грн) в Любушском воеводстве до 6,68 злотых за литр (51,2 грн) в Поморском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Люблинском воеводстве (6,58 злотых/литр или 50,4 грн), а самая высокая – в Опольском воеводстве (7,55 злотых за литр или 57,9 грн).

Стоимость топлива в Украине

Средние цены на горючее в Украине 28 августа упали. Бензин категории А-95 подешевел на семь копеек и в среднем составляет 49,76 грн/л.

Цены на бензин А-92 остаются стабильными на уровне – 47,89 грн/л.

Средняя цена дизельного горючего составляет 53,29 грн/л. В то же время, цены на автогаз в Украине упали на 14 копеек и в среднем по стране составляют 26,62 грн.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl