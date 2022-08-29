Август, 29 в 14:00

В понедельник, 29 августа, на АЗС в Польше выросли средние цены на бензин марки А-98 и дизельное топливо. В то же время, стоимость бензина А-95 и автогаза за сутки не изменилась.

Так, литр бензина марки А-95, как и накануне, продается по средней цене 6,47 злотых (49,8 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 29 августа).

Стоимость бензина А-98 выросла с 7,15 злотых/литр до 7,17 злотых за литр (55,2 грн).

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Литр дизтоплива также немного подорожал: с 7,28 злотых до 7,32 злотых (56,3 грн).

Премиальный дизель сегодня можно приобрести в среднем по 7,59 злотых за литр (58,4 грн). Это дороже, чем накануне (было 7,57 злотых).

Средняя стоимость автогаза (LPG) остается на уровне 3,11 злотых/литр (23,9 грн).

Цены на польских АЗС варьируются в зависимости от воеводства. Например, стоимость бензина А-95 самая низкая в Любушском воеводстве (5,77 злотых/литр или 44,4 грн), а самая высокая – в Западнопоморском воеводстве (6,69 злотых за литр или 51,5 грн).

Цены на бензин А-98 колеблются от 6,58 злотых/литр (50,6 грн) в Люблинском воеводстве до 7,58 злотых/литр (58,3 грн) в Опольском воеводстве.

Цены на АЗС в Украине

Средние цены на горючее в Украине 29 августа после вчерашнего понижения сохраняют стабильность. В частности, стоимость бензина категории А-95 осталась на уровне 49,76 грн/л.

Литр бензина А-92 предлагают в среднем по 47,89 грн. Дизтопливо продается по 53,29 грн/л, автогаз – по 26,62 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl