Август, 29 в 18:59

Правительство Норвегии собирается выделить 2 млрд норвежских крон (или более $200 млн) на обеспечение Украины природным газом во время зимы.

Как отметили в пресс-службе правительства, спровоцированная Россией полномасштабная война серьезно влияет на энергетическую безопасность и экономическую ситуацию в Украине.

– Украина остро нуждается во внешней поддержке в связи с войной. Украина обратилась к Норвегии с просьбой взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Мы следим за ситуацией и планируем выделить 2 млрд норвежских крон на закупку украинцами газа осенью и зимой, — подчеркнул премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Он уточнил, что сейчас необходимо срочно помочь Украине увеличить запасы природного газа в хранилищах до наступления зимы. Как отметил Стере, финансовая поддержка Норвегии поможет, в частности, обеспечить отопление украинских больниц и школ зимой.

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Еще во время официального визита в Киев в июле этого года премьер Норвегии объявил, что его государство увеличит поддержку Украины на 10 млрд норвежских крон в 2022 и 2023 годах. Из этих финансовых обязательств 2 млрд норвежских крон пойдут на закупку природного газа для Украины в 2022 году.

Финансирование будет происходить через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

На днях глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сообщил, что украинцев, вероятно, ждет самая холодная зима за последние десятилетия. По его словам, температура в помещениях будет на уровне 17-18°C, что примерно на четыре градуса ниже нормы. В связи с этим Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой.

Источник: Правительство Норвегии