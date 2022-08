Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне в Украине — СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил официальный Тегеран выступить посредником в войне в Украине, которую развязала Россия.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди на своей странице в Twitter.

По данным иранского издания ISNA, этим высокопоставленным чиновником является президент Франции Эммануэль Макрон.

Джамшиди также сообщил, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию с важным сообщением.

A top western European leader requested that President Raisi help mediate in the #War_in_Europe. Following a series of consultations, a peace initiative along with an important message was sent to Moscow through Foreign Minister @Amirabdolahian.

— Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 30, 2022