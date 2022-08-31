Макрон попросил президента Ирана стать посредником в войне в Украине — СМИ

Август, 31 в 17:51

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил официальный Тегеран выступить посредником в войне в Украине, которую развязала Россия.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди на своей странице в Twitter.

– Один из высокопоставленных лидеров Западной Европы обратился к президенту Ирана с просьбой стать посредником в войне в Украине, – написал Джамшиди.

По данным иранского издания ISNA, этим высокопоставленным чиновником является президент Франции Эммануэль Макрон.

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Джамшиди также сообщил, что после ряда консультаций министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян направил в Москву делегацию с важным сообщением.

A top western European leader requested that President Raisi help mediate in the #War_in_Europe. Following a series of consultations, a peace initiative along with an important message was sent to Moscow through Foreign Minister @Amirabdolahian. — Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) August 30, 2022

Недавно американская газета Washington Post сообщила, что Тегеран передал Москве три типа своих БПЛА, а именно Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191, первая партия которых уже доставлена в РФ.

Отмечается также, что при испытаниях специалисты РФ увидели многочисленные системные ошибки в их работе. Как отметил источник WP, эти беспилотники еще не работали в сложных условиях противовоздушной обороны.

Источник: ISNA