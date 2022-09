Мурал с изображением российского и украинского солдата, который нарисовали в городе Мельбурн в Австралии, закрасят после негативной реакции.

Об этом сообщил художник Питер Ситон.

По его словам, трехэтажный мурал был задуман как послание к миру, но после возмущения украинцев он пообещал закрасить его до 5 сентября.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал фреску крайне оскорбительной для всех украинцев и призвал ее удалить.

Стефан Романов из Австралийской федерации украинских организаций сравнил это с насильником, обнимающим жертву. Отметим, что на мурале украинские и российские солдаты обнимаются.

????Australian artist Peter Seaton has apologised and promised to remove a mural of #Ukrainian and #Russian soldiers hugging following a backlash from the #Ukrainian community and ???????? Ambassador to ???????? @AmbVasyl

The mural was dubbed morally inappropriate. pic.twitter.com/H70VQy6OLd

— KyivPost (@KyivPost) September 4, 2022