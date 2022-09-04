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Насильник, обнимающий жертву: в Мельбурне закрасят мурал после возмущения украинцев

Ольга Тетеріна, редактор ленты
на муралі у Мельбурні обіймаються українець і росіянин

Мурал с изображением российского и украинского солдата, который нарисовали в городе Мельбурн в Австралии, закрасят после негативной реакции.

Об этом сообщил художник Питер Ситон.

По его словам, трехэтажный мурал был задуман как послание к миру, но после возмущения украинцев он пообещал закрасить его до 5 сентября.

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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал фреску крайне оскорбительной для всех украинцев и призвал ее удалить.

Стефан Романов из Австралийской федерации украинских организаций сравнил это с насильником, обнимающим жертву. Отметим, что на мурале украинские и российские солдаты обнимаются.

Напомним, что преподаватель Сиднейского университета Ольга Бойчак отреагировала на мурал и заявила, что не может быть объятий с врагом, пришедшим на украинскую землю убивать и грабить.

Она подчеркнула, что война России в Украине – это не конфликт между двумя народами – это вторжение. Фреска создает ощущение фальшивой эквивалентности между жертвой и агрессором.

ФотоОльга Бойчак

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