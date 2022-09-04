Германия выделит €200 млн для внутренних переселенцев в Украине

Сентябрь, 04 в 11:17

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце анонсировал выделение Украине еще €200 млн евро на помощь внутренним переселенцам (ВПЛ), которых, по данным ООН, уже около 7 млн.

– Я поговорю с премьер-министром Украины Шмыгалем о том, как мы можем и дальше поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах. Речь идет о жилье, тепле, одежде и лекарствах, – сказал он в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, помощь предназначена ВПЛ, которые были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы страны.

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Шульце отметил, что Украина не может обеспечить необходимые социальные выплаты без поддержки Германии, учитывая, что впереди осень и зима.

Как известно, сегодня Денис Шмыгаль прибудет в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.