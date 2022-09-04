Папа Франциск провозгласил Папу Иоанна Павла I блаженным

Сентябрь, 04 в 17:59

В воскресенье, 4 августа, Папа Франциск провозгласил своего предшественника Папу Иоанна Павла I блаженным.

Соответствующее обращение он зачитал во время Святой Мессы на площади Святого Петра.

— Принимая прошение нашего брата Ренато Марангони, епископа епархии Беллуно-Фельтре и многих других братьев в епископате и многочисленных верующих, после консультации с Конгрегацией по делам канонизации, в силу нашей апостольской власти, мы позволяем почтеннейшему Слуге Божьему Иону Павлу, чтобы он назывался блаженным и, чтобы ему поклонялись каждый год в местах и ​​по закону 26 августа, – сказал Папа Франциск.

После речи на фронтоне базилики был открыт портрет нового блаженного, а перед алтарем были внесены реликвии: рукописная карточка 1956 года с размышлениями папы о трех богословских добродетелях: вере, надежде и любви.

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Карта будет храниться в соборе Беллуно, где Альбино Лучани служил священником в 1943-1958 годах, прежде чем стать епископом епархии Витторио Венето.

Понтификат Иоанна Павла I длился 33 дня – с 8 августа по 28 сентября 1978 года.

Отметим, что в Католической церкви процесс причисления умершего к лику блаженных называется беатификацией.

Беатификация является необходимым этапом для начала процесса канонизации.

Источник: Polskie radio