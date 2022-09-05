В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами Z и V
В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами российских оккупантов Z и V.
Соответствующую экипировку таможенники обнаружили на КПП Леушены в микроавтобусе, который ехал из России.
Как сообщили в таможенной службе, за рулем автомобиля находился гражданин Молдовы.
В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter была обнаружена партия камуфлированных костюмов и кепок, а также флаги, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись Сила в правде.
Таможенники изъяли партию товара, на данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.
Напомним, что в апреле парламент Молдовы запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.
За изготовление, продажу, публичное использование и распространение этих атрибутов и символов предусмотрены штрафы.
Источник: Newsmaker
Фото: Таможенная служба Республики Молдова