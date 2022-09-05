В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами Z и V

Сентябрь, 04 в 23:23

В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами российских оккупантов Z и V.

Соответствующую экипировку таможенники обнаружили на КПП Леушены в микроавтобусе, который ехал из России.

Как сообщили в таможенной службе, за рулем автомобиля находился гражданин Молдовы.

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В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter была обнаружена партия камуфлированных костюмов и кепок, а также флаги, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись Сила в правде.

Таможенники изъяли партию товара, на данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в апреле парламент Молдовы запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.

За изготовление, продажу, публичное использование и распространение этих атрибутов и символов предусмотрены штрафы.

Источник: Newsmaker

Фото: Таможенная служба Республики Молдова