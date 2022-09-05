Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами Z и V

Валентина Чорна, редактор ленты
символи V Z

В Молдову пытались ввезти партию одежды и флагов с символами российских оккупантов Z и V.

Соответствующую экипировку таможенники обнаружили на КПП Леушены в микроавтобусе, который ехал из России.

Как сообщили в таможенной службе, за рулем автомобиля находился гражданин Молдовы.

Сейчас смотрят

В ходе проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter была обнаружена партия камуфлированных костюмов и кепок, а также флаги, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись Сила в правде.

Таможенники изъяли партию товара, на данный момент выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в апреле парламент Молдовы запретил использование символов военной агрессии РФ, в частности георгиевской ленты, символов Z и V.

За изготовление, продажу, публичное использование и распространение этих атрибутов и символов предусмотрены штрафы.

Читайте
Одежда официантов с символом Z в Черногории: МИД Украины направило ноту протеста

Источник: Newsmaker

Фото: Таможенная служба Республики Молдова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка