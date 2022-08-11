Одежда официантов с символом Z в Черногории: МИД Украины направило ноту протеста
В столице Черногории, Подгорице, в одном из кафе под названием Руски Бар, на рабочей одежде официантов была замечена оккупационная символика россиян – буква Z.
Посольство Украины направило ноту протеста в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальную реакцию.
— Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общепита настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа, – говорится в сообщении.
Источник: Посольство Украины
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Фото: Посольство Украины