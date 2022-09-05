Сентябрь, 05 в 15:31

В понедельник, 5 сентября, 47-летнюю Элизабет Трасс объявили новым премьер-министром Великобритании. Она вступит в должность 6 сентября – сразу после назначения королевой.

Церемония пройдет в имении королевы Балморал в Шотландии, а не в Букингемском дворце.

Всего Трасс набрала 81,3 тыс. голосов консерваторов, тогда как бывший министр финансов Риши Сунак получил всего 60,4 тыс. голосов.

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Факты ICTV рассказывают о Лиз Трасс, которая стала третьей женщиной-премьером Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Кто же такая Лиз Трасс?

Лиз Трасс проделала немалый путь в поисках ключей от Даунинг-стрит, пишет The Guardian. Политик училась в Мертон-колледже Оксфордского университета, тогда же возглавляла ветвь Либерально-демократической партии. Юная Трасс активно выступала за легализацию каннабиса и даже отмену монархии в Британии. Но в 1996 году присоединилась к консерваторам.

Имея финансовое образование, она несколько лет проработала в бизнесе, прежде чем стартовать в политике. Но первые попытки были сырыми – она проиграла на выборах в своих округах в Западном Йоркшире в 2001 и 2005 годах. Ей это удалось с третьей попытки в 2008 году, когда она была избрана в горсовет Гринвича.

Тогда же она начинает работать в консервативном аналитическом центре Reform. Там ее заметил тогдашний лидер консерваторов Дэвид Кэмерон и избрал кандидатом на округ Юго-Западный Норфолк, где тори гарантированно выигрывали. Выборы 2010 года Трасс выиграла с отрывом в более чем 13 тыс. голосов.

После этого окончательно сформировались ее политические взгляды – либертарианство тетчеровского образца: меньше налогов и социальных выплат, больше предпринимательской свободы и свободной торговли.

В 2012 году политик начала работать в Министерстве образования, а спустя два года возглавила Министерство экологии.

Она была противником Brexit и называла его “тройной трагедией”, но после референдума изменила взгляды на прямо противоположные. Трасс заявила, что выход из ЕС стал для Британии возможностью стать лучше.

Трасс одной из первых поддержала кандидатуру Бориса Джонсона после отставки Терезы Мэй в 2019 году. И до последнего поддерживала премьера в преддверии его отставки. Поэтому именно ее кандидатуру Борис Джонсон поддержал как свою преемницу.

Прежде чем возглавить МИД в кабинете Джонсона, она была главой Министерства торговли.

Позиция Трасс и ее отношение к Украине

Многие политологи прогнозируют, что курс правительства Трасс будет если не более жестким в отношении России, чем правительства Джонсона, то, по крайней мере, столь же бескомпромиссным.

Трасс поддержала британцев, которые вступили в Иностранный легион и бок о бок с украинцами воюют против российских захватчиков, а также сказала, что Россию реально можно вытеснить из Крыма.

В июне 2022 года она заявила для BBC, что “та территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована”. Это было ответом на слова экс-президента РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что любое посягательство на территорию, которую Москва оккупировала в 2014 году, может привести к Третьей мировой.

Британские эксперты говорят, что ее слова сигнализируют о том, что Трасс, вероятно, снова подтвердит военную поддержку Британией Украины, о чем свидетельствуют также визиты Джонсона в Киев.

— Я считаю, что нынешняя позиция поддержки Украины военной техникой и принятие агрессивного тона по поводу перспективы любых переговоров будет продолжаться, — сказал соучредитель и директор Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Марк Леонард.

По его словам, победа Трасс не повлияет на отношения Соединенного Королевства с РФ, которые не функционируют еще после убийства Александра Литвиненко на территории Британии. Трасс может продолжать давление на Россию, в то время как энергетический кризис, усиленный санкциями против Москвы, может соблазнить другие европейские страны принять более мягкую позицию.

В конце августа Трасс заявила, что свой первый телефонный разговор, в случае избрания лидером Консервативной партии, а значит, и главой правительства, она осуществит с Владимиром Зеленским.

– Зеленский вдохновляет. И я хочу показать украинцам, что они будут и дальше получать полную поддержку Соединенного Королевства, а я знаю, насколько это важно для Зеленского и украинского правительства. Поэтому я намерена как можно быстрее засвидетельствовать это, – сказала Трасс.

Она подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину и заверила, что Украина не будет иметь “лучшего союзника”, чем Британия.

Трасс также пообещала рассекретить больше разведывательных данных МИ-6 о российской деятельности в случае избрания на должность премьера, чтобы еще больше разоблачить ложь Владимира Путина.

Что пишет пресса о предстоящем избрании Трасс?

Издание The New York Times отмечает, что дипломаты и аналитики в Лондоне и Вашингтоне утверждают, что отношения с США и тем более с Европой могут ухудшиться.

— Напряженность между Лондоном и Брюсселем уже вспыхнула из-за законодательного акта, предложенного Трасс, который перевернет торговые договоренности в Северной Ирландии после Brexit. Она пообещала протолкнуть новый закон через парламент, вызвав опасения, что он может спровоцировать торговую войну из-за Ла-Манша, — пишет газета.

Там отмечают, что администрация Байдена внимательно следит и обеспокоена тем, что спор может угрожать четвертьвековому миру в Северной Ирландии, обеспеченному Белфастским соглашением.

Американские СМИ широко тиражировали ее заявление, когда она сказала, что ее стране не нужно соревноваться за приверженность США. По ее словам, британцам не стоит переживать, “как девушка-подросток на вечеринке, если нас считают недостаточно хорошими”.

Газета также пишет, что Трасс, скорее всего, удвоит поддержку Украины, начатую Джонсоном.

— Она представила себя ястребом против России, используя язык, который иногда идет дальше, чем язык американских чиновников.

Британская газета The Telegraph отмечает, что больше всего Россия боится победы Трасс, поскольку то, как часто Россия говорит о ком-то, многое говорит о том, кого боятся, а кто не имеет значения.

— В отличие от Риши Сунака, Трасс упоминается много. Решительность Трасс убедить, что Россия проиграет войну против Украины, завоевала ей репутацию “кровожадного и чрезвычайно деструктивного человека” в Telegram-канале кремлевского рупора Захаровой, — пишет издание.

NYT в другой статье отмечает, что первой задачей Трасс в должности лидера тори будет заставить объединить партию, потерявшую поддержку среди избирателей. Опрос, проведенный на прошлой неделе фирмой YouGov, показал, что консерваторы отстают от лейбористов на 15%, что является самым большим отрывом за почти десятилетие.

Политический корреспондент The Guardian Питер Уокер написал о главных вызовах, с которыми столкнется Лиз Трасс в случае избрания премьером. Он уверен, что она, как и Джонсон, будет поддерживать свою твердую поддержку борьбы Украины против российских захватчиков.

Но, как и другие мировые лидеры, Трасс столкнется с трудностями из-за кризиса роста цен на энергоносители, в частности имеющих отношение к войне. Он добавляет, что Трасс, несомненно, останется преданной Украине. Но поскольку последствия войны будут становиться все более ощутимыми, в Консервативной партии, возможно, будут искать альтернативный план.

По мнению CNN, самой актуальной проблемой для Трасс станет стремительный рост стоимости электроэнергии, который может спровоцировать волну закрытия предприятий и заставить миллионы людей выбирать между едой и отоплением домов этой зимой. Эксперты предупреждают, что люди станут бедными, а смертность от холодной погоды может возрасти, если не принять меры.

Железная леди 2.0. Действительно ли Трасс похожа на Тэтчер?

За неделю до объявления нового премьера Британии многие западные медиа начали проводить параллели между Трасс и Железной леди Маргарет Тэтчер.

Дело в том, что в начале избирательной гонки за лидерство консерваторов ее спросили, кем из прошлых премьер-министров партии она больше всего увлекается. Лиз Трасс дала четкий ответ: Маргарет Тэтчер.

Иногда британские медиа даже обвиняли Трасс в косплее Тэтчер. Обращали внимание на ее постоянные упоминания об уничтожении ортодоксии истеблишмента, о борьбе с профсоюзами и о противостоянии России, а также ее нарядах, которые, как пишет The Independent, “так часто имитировали наряды миссис Тэтчер”.

Каждый раз Трасс парировала и отвергала подобные обвинения, заявляя, что она сама по себе:

– Я из совсем другой среды. Я выросла в Йоркшире. Я ходила в общеобразовательную школу. Я человек, который всю свою жизнь работал, чтобы добиться результатов.

Что касается Тэтчер, то она выросла в соседнем Линкольншире, ходила в общеобразовательную школу и, очевидно, всю жизнь работала, чтобы добиться успеха.

Liz Truss denies ever “inviting comparisons” between herself and Margaret Thatcher, and blames “the media for keeping going on about it.” pic.twitter.com/PtGeDFeHY1 — Adam Bienkov (@AdamBienkov) August 23, 2022

Как и Тэтчер, Трасс – страстная сторонница индивидуализма, с подозрением относящаяся к социалистическому государству и не имеющая влияния на профсоюзы. Она стремится к большей дерегуляции финансового сектора, уменьшению бюрократии в правительстве и упрощенной системе налогообложения.

– В 1980-х мы делали большие вещи, – сказала она Financial Times о подобных изменениях, которые провела Тэтчер.

Профессор политики в Университете Нортумбрии Мэтью Джонсон считает, что Трасс стремится, чтобы ее воспринимали как тетчеровскую фигуру.

— Я думаю, каждый, кто уделяет хоть какое-то внимание политике, может увидеть, что она (Трасс, — Ред.) стремится, чтобы ее воспринимали как тетчеровскую фигуру. Совершенно очевидно, что она считает, что это была ее лучшая стратегия (для победы в гонках за лидерство тори, – Ред.).

В то же время профессор Джонсон отмечает, что между Трасс и Тэтчер есть одно ключевое отличие.

— Маргарет Тэтчер имела четкое и последовательное политическое видение, и у нее были интеллектуальные и политические способности, чтобы потом превратить это в четкую политику, сформировавшую страну на следующие 30-40 лет. Лиз Трасс может занимать подобную идеологическую позицию, но я бы предположил, что у нее нет ни возможностей, чтобы придумать такое видение, ни политического таланта, чтобы превратить его в любую реальность. Я бы также утверждал, что у нее нет такой же широкой политической поддержки, – говорит профессор.

Критики говорят, что экономически она очень далека от женщины, которую Рональд Рейган однажды описал как “лучшего мужчину в Англии”. Хотя поклонники Трасс отмечают, что ее обещания снизить налоги были бы одобрены самой Железной леди.

В то же время обе стороны соглашаются в одном, что лишь время покажет всем, насколько Трасс похожа на Тэтчер.