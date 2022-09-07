Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян с шенгенскими визами ЕС

Сентябрь, 07 в 15:51

Литва, Латвия и Эстония договорились о существенном ограничении пересечения собственных границ гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы Европейского Союза.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети Twitter.

— Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами РФ, имеющими шенгенские визы ЕС. , – отметил он.

Ринкевичс добавил, что решение будут приниматься каждой страной отдельно в соответствии с собственным законодательством.

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Новые правила вступят в силу одновременно.

Baltijas valstis ir panākušas vienošanos būtiski ierobežot (ar dažiem izņēmumiem) robežšķērsošanu Krievijas Federācijas pilsoņiem, kuriem ir ES Šengenas vīzas. Lēmumus pieņems valstu valdības atbilstoši nacionālām procedūrām, tie stāsies spēkā vienlaikus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 7, 2022

В конце августа пять стран ЕС — Польша, Литва, Финляндия, Эстония и Латвия заявили, что готовы принять национальные меры, чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян и призвали Евросоюз к коллективным действиям.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложения насчет полной приостановки действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон отметила, если эти предложения будут утверждены Советом ЕС на этой неделе, упрощенный визовый режим с РФ прекратит действовать уже с 12 сентября.