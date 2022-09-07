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Факты / Мир / Мировые новости

Страны Балтии договорились об ограничении въезда россиян с шенгенскими визами ЕС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
паспорт росії
Фото: Unsplash

Литва, Латвия и Эстония договорились о существенном ограничении пересечения собственных границ гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы Европейского Союза.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в социальной сети Twitter.

— Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами РФ, имеющими шенгенские визы ЕС. , – отметил он.

Ринкевичс добавил, что решение будут приниматься каждой страной отдельно в соответствии с собственным законодательством.

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Новые правила вступят в силу одновременно.

В конце августа пять стран ЕС — Польша, Литва, Финляндия, Эстония и Латвия заявили, что готовы принять национальные меры, чтобы сократить количество въезжающих в их страны россиян и призвали Евросоюз к коллективным действиям.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложения насчет полной приостановки действия Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон отметила, если эти предложения будут утверждены Советом ЕС на этой неделе, упрощенный визовый режим с РФ прекратит действовать уже с 12 сентября.

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