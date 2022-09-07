Привлекают “независимых наблюдателей”: что известно о подготовке РФ к псевдореферендумам
Фото: Минобороны
Российские оккупанты продолжают готовиться к псевдореферендумам на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности, из-за успехов Вооруженных Сил Украины и проукраинской позиции местных жителей.
Для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят независимых наблюдателей, среди которых могут быть граждане Евросоюза. Оккупанты планируют привлечь ряд людей:
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- депутата парламента федеральной земли Берлин от партии Альтернатива для Германии Гуннара Линдемана;
- представителя партии Альтернатива для Германии Ульриха Эме;
- главу “представительства ДНР” в Турине и регионального советника партии Братья Италии Маурицио Марроне;
- соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;
- руководителя партии Сербская Лига Александра Джурджева;
- руководителя “представительства ДНР” в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;
- руководителя “представительства ДНР” в Бельгии Криса Романо;
- директора “представительства ДНР” в Финляндии Йохана Бекмана.
В ГУР отметили, что оккупанты считают, что якобы присутствие “независимых наблюдателей” должно помочь стране-агрессору России создать для мира картинку “законного волеизъявления граждан”.