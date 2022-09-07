Привлекают “независимых наблюдателей”: что известно о подготовке РФ к псевдореферендумам

Сентябрь, 07 в 19:53

Российские оккупанты продолжают готовиться к псевдореферендумам на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности, из-за успехов Вооруженных Сил Украины и проукраинской позиции местных жителей.

Для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят независимых наблюдателей, среди которых могут быть граждане Евросоюза. Оккупанты планируют привлечь ряд людей:

Сейчас смотрят

депутата парламента федеральной земли Берлин от партии Альтернатива для Германии Гуннара Линдемана;

представителя партии Альтернатива для Германии Ульриха Эме;

главу “представительства ДНР” в Турине и регионального советника партии Братья Италии Маурицио Марроне;

соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;

руководителя партии Сербская Лига Александра Джурджева;

руководителя “представительства ДНР” в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;

руководителя “представительства ДНР” в Бельгии Криса Романо;

директора “представительства ДНР” в Финляндии Йохана Бекмана.

В ГУР отметили, что оккупанты считают, что якобы присутствие “независимых наблюдателей” должно помочь стране-агрессору России создать для мира картинку “законного волеизъявления граждан”.