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Привлекают “независимых наблюдателей”: что известно о подготовке РФ к псевдореферендумам

Юля Захарченко, редактор ленты
Привлекают “независимых наблюдателей”: что известно о подготовке РФ к псевдореферендумам
Фото: Минобороны

Российские оккупанты продолжают готовиться к псевдореферендумам на временно захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности, из-за успехов Вооруженных Сил Украины и проукраинской позиции местных жителей.

Для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят независимых наблюдателей, среди которых могут быть граждане Евросоюза. Оккупанты планируют привлечь ряд людей:

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  • депутата парламента федеральной земли Берлин от партии Альтернатива для Германии Гуннара Линдемана;
  • представителя партии Альтернатива для Германии Ульриха Эме;
  • главу “представительства ДНР” в Турине и регионального советника партии Братья Италии Маурицио Марроне;
  • соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро;
  • руководителя партии Сербская Лига Александра Джурджева;
  • руководителя “представительства ДНР” в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли;
  • руководителя “представительства ДНР” в Бельгии Криса Романо;
  • директора “представительства ДНР” в Финляндии Йохана Бекмана.

В ГУР отметили, что оккупанты считают, что якобы присутствие “независимых наблюдателей” должно помочь стране-агрессору России создать для мира картинку “законного волеизъявления граждан”.

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Источник: Минобороны
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