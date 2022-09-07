Сентябрь, 07 в 18:55

Один из артиллерийских дивизионов российской армии на Херсонском направлении потерял до 60% личного состава и техники, в результате чего считается небоеспособным. Ввиду усложнения логистики в подразделениях врага не хватает топлива и боеприпасов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. Российская армия продолжает нести потери. В частности, в Херсонской области возле Голой Пристани враг потерял около 70 человек, более половины из них — убитыми.

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Украинским воинам удалось успешно отбить ряд атак на нескольких направлениях, в частности, в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное в Донецкой области.

Возле населенного пункта Таврийск уничтожены две самоходные артиллерийские установки Акация, еще две — повреждены, потери живой силы уточняются.

Кроме того, российские оккупационные войска продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права. В частности, в Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в отделении полиции.

Из частного сектора населенного пункта Казацкое Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.