Члены администрации Путина лично координируют “фильтрационные лагеря” в Украине — СМИ

Сентябрь, 08 в 0:15

Члены администрации президента России Владимира Путина лично присматривают и координируют “фильтрационные лагеря”, которые страна-агрессор использовала для допросов и принудительной транспортировки граждан Украины на территорию РФ.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 7 сентября.

— Нам также известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих “фильтрации”, и получают отчеты о масштабах и ходе операций, — отметил он.

По его словам, Россия использует специальные информационные технологии для поддержки операций по “фильтрации”, включая онлайн-базы данных, инструменты и оборудование. К тому же оккупанты пытаются собирать биометрические сведения, отслеживать и осуществлять мониторинг украинских мобильных телефонов и SIM-карт.

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— Кремль считает операции по “фильтрации” решающими для своих усилий по аннексии находящихся под его контролем территорий Украины. И мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила свои фильтрационные операции и разрешила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим сайтам “фильтрации”, — подчеркнул он.

Однако Патель не сказал, участвовал ли в этих мероприятиях сам российский диктатор Путин. По его мнению, страх и страдания, вызываемые Россией у людей, вынужденных жить под контролем Кремля, трудно переоценить.