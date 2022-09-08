Сентябрь, 08 в 13:31

Из-за возможных проблем с отоплением зимой в Польшу могут прибыть от 200 до 500 тыс. украинских беженцев.

По словам министра здравоохранения Польши Адама Недзельского, после периода стабилизации, связанного с теплыми месяцами, Европейский Союз столкнется с зимним вызовом.

В этом месяце правительство намерено еще раз внести изменения в украинский спецзакон, чтобы упростить и оцифровать процедуры для беженцев, которые ищут работу.

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Политолог, профессор Мацей Дущик считает, что Польша в деле принятия беженцев находится на грани своих возможностей. Если зимняя волна мигрантов будет превышать 200 тыс. человек, то вызов может быть слишком велик.

— Надо быть готовым к тому сценарию, что самостоятельно мы не можем решить эту проблему. Мы можем сначала переселить новоприбывших внутрь страны, но если нам это не удастся, мы должны сделать это в рамках ЕС, согласовав это дело с другими членами содружества. Однако это все равно должно быть добровольным, а не принудительным переселением. Такой сценарий должен быть проработан и готов к действию, – отмечает аналитик.

Дополнительной проблемой миграции в зимний период, которую необходимо учитывать, является высокая стоимость пребывания беженцев.

По оценкам профессора Дущика, к концу августа 2022 года в Польше было примерно 2-2,2 млн украинцев.

Согласно социологическому исследованию Миграционной Платформы EWL и Студий Восточной Европы Варшавского университета, 76% украинцев выражают желание как можно быстрее вернуться в Украину.

Источник: Polskie Radio