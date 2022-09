Резников встретился с главой Пентагона Остином перед Рамштайном-5

Министр обороны Алексей Резников в Германии, где сегодня состоится уже пятая встреча Контактной группы по обороне Украины, встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Об этом глава Минобороны Украины сообщил в Twitter и выложил фото встречи.

Started the day with a meeting with great friends of Ukraine Lloyd Austin III @SecDef and Gen. Mark Milley @thejointstaff We appreciate the US staunch support of Ukraine. Look forward to launching #Ramstein 5 Meeting with 50+ participants. Making Ukraine stronger together! ???????????????????? pic.twitter.com/A4fJ3dAvnl

Остин в своем Twitter также упомянул о встрече с Резниковым и заверил, что США и союзники будут делать все возможное, “чтобы помочь Украине противостоять несправедливому и неспровоцированному вторжению РФ на их родину”.

I got a chance to meet with my friend @oleksiireznikov before the Ukraine Defense Contact Group meeting. The United States, along with our Allies & partners, will continue to do everything in our power to help Ukraine deter Russia’s unjust & unprovoked invasion of their homeland. pic.twitter.com/foNpK99o0r

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 8, 2022