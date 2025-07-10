РФ ночью атаковала Украину Искандерами и Шахедами: сколько из 415 целей уничтожила ПВО
В ночь на 10 июля, начиная с 18.00 9 июля, РФ атаковала Украину 415-ю воздушными целями.
Ночная атака на Украину: что известно
РФ запустила по Украине около 200 ударных БпЛА типа Shahed и 197 беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово. Всего 397 дронов.
Также Россия из Брянской области атаковала Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М, а 6 крылатых ракет Х-101 запустила из воздушного пространства Саратовской области.
4 зенитными управляемыми ракетами С-300 РФ атаковала из Курской области.
Основным направлением российского удара был Киев.
— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — добавили в ВС ВСУ.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:
- 164 вражеских БпЛА типа Shahed;
- 8 баллистических ракет Искандер-М;
- 6 крылатых ракет Х-101.
Кроме того, 204 дрона и ракеты были локально потеряны или подавлены РЭБ.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.