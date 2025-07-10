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3 мин.

РФ ночью атаковала Украину Искандерами и Шахедами: сколько из 415 целей уничтожила ПВО

ППО України

В ночь на 10 июля, начиная с 18.00 9 июля, РФ атаковала Украину 415-ю воздушными целями.

Ночная атака на Украину: что известно

РФ запустила по Украине около 200 ударных БпЛА типа Shahed и 197 беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово. Всего 397 дронов.

Также Россия из Брянской области атаковала Украину 8 баллистическими ракетами Искандер-М, а 6 крылатых ракет Х-101 запустила из воздушного пространства Саратовской области.

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4 зенитными управляемыми ракетами С-300 РФ атаковала из Курской области.

Основным направлением российского удара был Киев.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — добавили в ВС ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 178 средств воздушного нападения противника:

  • 164 вражеских БпЛА типа Shahed;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М;
  • 6 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 204 дрона и ракеты были локально потеряны или подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых — на 23 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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