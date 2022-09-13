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Над Россией безоблачное небо, но много “хлопков”: Подоляк о взрывах в Таганроге

Юля Захарченко, редактор ленты
Над Россией безоблачное небо, но много “хлопков”: Подоляк о взрывах в Таганроге
Фото: Факты ICTV

Днем в ряде городов Ростовской области на территории России раздалась серия мощных взрывов. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратил внимание, что сегодня в РФ произошло много “хлопков”, несмотря на безоблачное небо.

– Над всей Россией безоблачное небо. Но много “хлопков”… Но Украина официально уничтожает базы, склады и оккупантов только на всей временно оккупированной территории, включая Крым. Остальные – в компетенции “безоблачного неба над Таганрогом”, — отметил Михаил Подоляк в Twitter.

Российские издания сообщают, что взрывы в России слышали в нескольких городах Ростовской области. В частности, речь идет об Азове, Таганроге, Новошахтинске, Шахтах, Новочеркасске, Аксае и Ейске.

Жители Ростовской области утверждают, что днем ​​было слышно не просто “хлопок”, а настоящие взрывы, после чего в небе появились тучи черного дыма.

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