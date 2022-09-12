Точно не “бавовна”: у Ростові-на-Дону та ще семи містах РФ чули вибухи
У південній частині Росії 12 вересня пролунали вибухи, які чули мешканці майже всієї Ростовської області.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Орієнтовно о 15:15 було чути вибухи в центрі Ростова-на-Дону, після чого з’явилася хмара чорного диму. Аналогічні звуки були і в інших районах міста (Західний, Суворовський).
Гучний вибух чули одразу в кількох містах Ростовської області:
- в Азові;
- у Таганрозі;
- у Новошахтинську;
- у Шахтах;
- у Новочеркаську;
- в Аксаї;
- у Єйську.
Російське МНС повідомило, що у них немає інформації про вибухи чи пожежі в цих регіонах. Також невідомо, що стало причиною гучних вибухів.
Місцеві жителі бідкаються, що чути не просто “бавовну”, а справжній вибух.
– Прям вибух, не “хлопок”, а вибух, – розповіла мешканка Ростовської області.
Нагадаємо, що 10 вересня на Луганщині у місті Кремінна у декількох місцях, де були бази російських військових, пролунали вибухи.
Внаслідок цього у різних районах міста росіяни втратили до 400 людей особового складу і близько 100 одиниць важкої техніки.
Фото: скриншот з відео