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Факти / Світ / Росія

Точно не “бавовна”: у Ростові-на-Дону та ще семи містах РФ чули вибухи

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Точно не “бавовна”: у Ростові-на-Дону та ще семи містах РФ чули вибухи

У південній частині Росії 12 вересня пролунали вибухи, які чули мешканці майже всієї Ростовської області.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Орієнтовно о 15:15 було чути вибухи в центрі Ростова-на-Дону, після чого з’явилася хмара чорного диму. Аналогічні звуки були і в інших районах міста (Західний, Суворовський).

Гучний вибух чули одразу в кількох містах Ростовської області:

Зараз дивляться
  • в Азові;
  • у Таганрозі;
  • у Новошахтинську;
  • у Шахтах;
  • у Новочеркаську;
  • в Аксаї;
  • у Єйську.

Російське МНС повідомило, що у них немає інформації про вибухи чи пожежі в цих регіонах. Також невідомо, що стало причиною гучних вибухів.

Місцеві жителі бідкаються, що чути не просто “бавовну”, а справжній вибух.

– Прям вибух, не “хлопок”, а вибух, – розповіла мешканка Ростовської області.

Нагадаємо, що 10 вересня на Луганщині у місті Кремінна у декількох місцях, де були бази російських військових, пролунали вибухи.

Внаслідок цього у різних районах міста росіяни втратили до 400 людей особового складу і близько 100 одиниць важкої техніки.

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Фото: скриншот з відео

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