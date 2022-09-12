Вересень, 12 в 16:45

У південній частині Росії 12 вересня пролунали вибухи, які чули мешканці майже всієї Ростовської області.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. Орієнтовно о 15:15 було чути вибухи в центрі Ростова-на-Дону, після чого з’явилася хмара чорного диму. Аналогічні звуки були і в інших районах міста (Західний, Суворовський).

Гучний вибух чули одразу в кількох містах Ростовської області:

Зараз дивляться

в Азові;

у Таганрозі;

у Новошахтинську;

у Шахтах;

у Новочеркаську;

в Аксаї;

у Єйську.

Російське МНС повідомило, що у них немає інформації про вибухи чи пожежі в цих регіонах. Також невідомо, що стало причиною гучних вибухів.

Місцеві жителі бідкаються, що чути не просто “бавовну”, а справжній вибух.

– Прям вибух, не “хлопок”, а вибух, – розповіла мешканка Ростовської області.

Нагадаємо, що 10 вересня на Луганщині у місті Кремінна у декількох місцях, де були бази російських військових, пролунали вибухи.

Внаслідок цього у різних районах міста росіяни втратили до 400 людей особового складу і близько 100 одиниць важкої техніки.

Фото: скриншот з відео