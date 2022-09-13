Сентябрь, 13 в 18:08

Европа должна признать, что была чрезмерно наивной и выстраивала отношения с Россией на основе ложных представлений о российской политике.

Об этом во время выступления в Европарламенте заявила глава правительства Финляндии Санна Марин.

В начале обращения к Европарламенту Санна Марин заявила, что сейчас “темные времена, потому что Европа находится в состоянии войны”.

Сейчас смотрят

По ее словам, страны Европы допустили ошибку, когда надеялись построить нормальные отношения с Россией.

Премьер-министр Финляндии считает, что хотя перед странами Евросоюза появились серьезные вызовы, но даже в темные времена должна быть сохранена надежда.

— Украина победит с нашей (европейской, — Ред.) помощью. Нет других альтернатив. В наших сердцах они уже победили. Украинцы храбрые и не сдаются, а украинское контрнаступление прогрессирует невероятно быстро, когда Россия вынуждена отступить по многим направлениям. Вместе мы ответили на российскую агрессию санкциями и поставками для Украины военной, финансовой и гуманитарной помощи, — сказала она.

При этом Санна Марин подчеркнула, что единство Европейского Союза является самой большой мощью в этой борьбе, особенно сейчас, когда Россия использует энергетическую отрасль как оружие.

— Надо признать, что мы слишком наивно относились к России и строили свои ожидания от ее функционирования на ложных представлениях. Нам следовало бы лучше прислушаться к нашим балтийским и польским друзьям, которые жили под советской властью. Сейчас мы платим высокую цену за зависимость от российских энергоносителей. Кроме того, война и цена на энергоносители также угрожают миру продовольственным кризисом, — сказала глава финского правительства.

Вспомнив о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС, она добавила, что место Украины в Европейском Союзе.