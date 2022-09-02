Сентябрь, 01 в 23:18

Финляндия предоставит Украине новый восьмой пакет военной помощи.

Об этом сообщили в Минобороны страны. Соответствующее решение принял президент Финляндии.

– 1 сентября 2022 года президент республики на основании предложения правительства принял решение о том, что Финляндия направит в Украину дополнительное военное оборудование. Это уже восьмая поставка военной помощи из Финляндии в Украину, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что в целях обеспечения беспрепятственной доставки помощи Украине информация о содержании, способе и сроках оказания помощи остается засекреченной.

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В то же время, там подчеркнули, что дополнительная помощь Финляндии учитывала и потребности Украины, и состояние ресурсов Сил обороны.

В Минобороны не уточнили стоимость нового пакета военной помощи. По данным агентства Reuters, его стоимость составит €8,3 млн.

– Украинская оборонная борьба продолжается, потребность помощи остается высокой, – заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Это уже восьмая партия оборонной помощи, которую Финляндия предоставит Украине с начала полномасштабного вторжения России. Общая стоимость военной помощи Украине от Финляндии после 24 февраля составляет €92,3 млн.