Санкции ЕС против России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины остаются, они никуда не денутся.

В этом во время своего выступления в Европарламенте заверила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что сейчас время решимости, а не политики умиротворения.

Также президент Еврокомиссии уверена, что в полномасштабной войне Путин (президент РФ, — Ред.) потерпит поражение, а Украина и Европа победят.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что солидарность Европы с Украиной остается непоколебимой. Она добавила, что Западные Балканы, Украина, Молдова и Грузия — часть европейской семьи, поэтому их будущее — в ЕС.

I want the people of the Western Balkans, of Ukraine, Moldova and Georgia to know:

You are part of our family, your future is in our Union, and our Union is not complete without you!

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022