Сентябрь, 14 в 10:26

Санкции ЕС против России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины остаются, они никуда не денутся.

В этом во время своего выступления в Европарламенте заверила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что сейчас время решимости, а не политики умиротворения.

Также президент Еврокомиссии уверена, что в полномасштабной войне Путин (президент РФ, — Ред.) потерпит поражение, а Украина и Европа победят.

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– Это не только война, которую начала Россия против Украины. Это война против нашей энергетики, экономики. Это война с нашими ценностями и будущим. Это об автократии против демократии. Я стою здесь, будучи уверенной, что с нашим мужеством и необходимой солидарностью Путин потерпит поражение, а Украина и Европа победят, — заявила президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что солидарность Европы с Украиной остается непоколебимой. Она добавила, что Западные Балканы, Украина, Молдова и Грузия — часть европейской семьи, поэтому их будущее — в ЕС.

I want the people of the Western Balkans, of Ukraine, Moldova and Georgia to know: You are part of our family, your future is in our Union, and our Union is not complete without you!

#SOTEU pic.twitter.com/JcjI2LY6hD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022

Напомним, сегодня Урсула фон дер Ляйен выступает в Европарламенте с ежегодной программной речью. Это ключевое событие для Европейского Союза.

Первая леди Украины Елена Зеленская является почетным гостем на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

Она пришла в зал заседания в сопровождении президента Европейского парламента Роберты Метсолы и Урсулы фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии одета в желтый пиджак и голубую блузу. На ее пиджаке также есть лента в цветах украинского флага. Такую же ленту прикрепили очень многие еврокомиссары и депутаты.