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Германия впервые передаст ВСУ крупную партию бронетехники и еще две РСЗО Mars

Юлия Соколова, редактор ленты
Германия впервые передаст ВСУ крупную партию бронетехники и еще две РСЗО Mars
Фото: Getty Images

Спустя почти семь месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия впервые решила передать бронетехнику для украинской армии. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo.

Как сообщила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, Украина также получит еще две реактивные системы залпового огня Mars II и около 200 ракет к ним. Ранее Киев уже получил три таких РСЗО.

Для украинских военных организуют тренировки на новой технике. Подготовка экипажей состоится в Германии и начнется уже в сентябре.

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– Dingo зарекомендовали себя и внесут значительный вклад в защиту солдат, – отметила Ламбрехт.

Она также высоко оценила успехи Украины в борьбе с российской армией в Харьковской области.

– Храброе и успешное проведение операций Вооруженными силами Украины демонстрирует, насколько важно быстро предоставить Украине дополнительную военную технику, — заявила министр.

По данным немецкого издания Bild, вариант передачи Украине бронемашин Dingo рассматривался с конца июля в тесной координации нескольких федеральных министерств как альтернатива бронетранспортерам Fuchs.

В начале сентября издание получило внутренние документы Минобороны Германии об отказе предоставлять ВСУ бронеавтомобили Dingo из-за “собственных нужд”. А примерно через неделю произошло кардинальное изменение позиции Берлина.

Dingo ATF – это бронированный колесной бронеавтомобиль. Чаще всего его используют для патрулирования и разведки. Шасси Unimog делает его маневренным и способным к передвижению по бездорожью. Защита Dingo должна выдержать взрывы мин, обстрелы из стрелкового оружия, обломки артиллерийских патронов, гранат и т. д.

На крыше бронемашины может размещаться пулемет MG3, станковый гранатомет HK GMG и тяжелый 12,7-мм пулемет Browning M2. Управлять этим оружием можно как непосредственно, так и дистанционно из кабины.

На вооружении немецкой армии есть более 500 автомобилей Dingo в разных модификациях.

Недавно Германия передала Украине еще четыре зенитных самоходных артиллерийских установки Gepard и довела их общее количество до 24 единиц.

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Источник: Минобороны Германии, Die Zeit

Источник: Bild
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